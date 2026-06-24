Denizli’de çeşitli işletmelerde ortaklığı bulunan 32 yaşındaki iş insanı Mehmet Çaput, evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, evde bazı mektupların bulunduğu öğrenildi.

Pamukkale ilçesine bağlı Kuşpınar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Mehmet Çaput’tan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Çaput’un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, ailesine ve bir kamu kurumuna hitaben yazıldığı belirtilen bazı notların bulunduğu öğrenildi. Söz konusu notlar, soruşturma kapsamında incelemeye alındı.

RUHSAT SÜRECİYLE İLGİLİ İDDİALAR ARAŞTIRILIYOR

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre Mehmet Çaput’un son dönemde ticari faaliyetleriyle ilgili çeşitli zorluklar yaşadığı ve iş yeri ruhsatına ilişkin bazı işlemler yürüttüğü öne sürüldü. Ancak bu iddialara ilişkin resmi makamlar tarafından yapılmış kesinleşmiş bir açıklama bulunmuyor.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada, Çaput’un geride bıraktığı notlar ile olay öncesindeki süreç detaylı şekilde inceleniyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında olayın tüm yönleriyle araştırıldığı bildirildi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından kamuoyuna detaylı bilgi verilmesi bekleniyor.

Mehmet Çaput’un vefatı, yakınları ve iş çevresinde üzüntüye neden oldu.